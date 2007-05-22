У центрі Донецька трамвай врізався у вантажівку (додані фото)
16:51, 22 травня 2007Разное
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"ГАЗ" перекинувся
Сьогодні близько першої години дня в центрі Донецька в результаті зіткнення з трамваєм перевернулася вантажівка-фургон "ГАЗ".
Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася на перетині проспекту Театрального і вулиці Челюскінців. За попередньою інформацією, трамвай врізався у вантажівку "ГАЗ", у якої відмовили гальма. В результаті зіткнення вантажівка перекинулась на бік і впала впоперек трамвайних колій.
Через аварію блоковано рух трамваїв 1 і 6 маршрутів протяжністю більш як 10 км, що з’єднують залізничний вокзал Донецька з містом.
За попередніми даними, жертв і важко травмованих у результаті аварії немає.
Фото надіслав Дмитро Журавель
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