У центрі Донецька трамвай врізався у вантажівку (додані фото)

Сьогодні близько першої години дня в центрі Донецька в результаті зіткнення з трамваєм перевернулася вантажівка-фургон "ГАЗ".

Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася на перетині проспекту Театрального і вулиці Челюскінців. За попередньою інформацією, трамвай врізався у вантажівку "ГАЗ", у якої відмовили гальма. В результаті зіткнення вантажівка перекинулась на бік і впала впоперек трамвайних колій.

Через аварію блоковано рух трамваїв 1 і 6 маршрутів протяжністю більш як 10 км, що з’єднують залізничний вокзал Донецька з містом.

За попередніми даними, жертв і важко травмованих у результаті аварії немає.

Фото надіслав Дмитро Журавель