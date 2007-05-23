На Дніпропетровщині зійшли з рейок 18 вагонів

Вчора о 15.45 у Криворізькому районі Дніпропетровської області під час слідування вантажного потяга з 57 вагонів, завантажених залізо-рудним концентратом, на залізничному перегоні Грековата - Червоний Шахтар зійшли з рейок 18 вагонів, з них 13 вагонів перекинулися на бік.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії пошкоджено 13 вагонів і 200 м залізничного полотна. Загиблих та постраждалих немає. Рух потягів по аварійній ділянці припинено на термін відновлювальних робіт. Перегін для руху пасажирських поїздів не використовується.

Станом на 7.00 середи тривають аварійно-відновлювальні роботи: три вагони поставлено на рейки, потяг у складі 42 вагонів відправлено до ст.Грековата. На місці події залишилося 15 вагонів, з них 13 перевернуті на бік.

До робіт залучено 92 особи, відновлювальний потяг, 3 тягачі, 2 бульдозери, 3 крани. Попередня причина аварії - крадіжка болтів з`єднуючих рейок. Правоохоронними органами проводиться слідство.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровський області.