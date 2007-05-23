У Київському зоопарку безплатно даватимуть морозиво
15:17, 23 травня 2007Разное
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І організованіше, ніж раніше
Київська влада організувала 26-27 травня з нагоди Дня Києва безкоштовне пригощання морозивом у столичному зоопарку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного управління з питань торгівлі та побуту КМДА Василь ЩЕРБЕНКО.
“У зоопарку пригощатимуть морозивом усіх відвідувачів безкоштовно. Традиційно це вже років десять проводиться”, - сказав він.
Водночас, В.ЩЕРБЕНКО зауважив, що зараз ця акція є більш організованою, ніж раніше, адже тепер, щоб отримати морозиво, треба купити вхідний квиток до зоопарку. “Зараз процес уже упорядкувався, оскільки вхід платний”, - сказав він.
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