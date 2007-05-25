Матч Динамо – Шахтар треба відкласти, поки не пізно

Думка

Уперше в житті я піймав себе на думці про те, що боюся початку недільного матчу Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем». Подумайте самі, післязавтра на «Олімпійському» збереться понад 50 тисяч чоловік. Звичайно, політичне протистояння між регіонами України й у минулі роки проходило на тлі таких матчів, але ніколи це протистояння не було таким сильним, як сьогодні.

Події останніх двох місяців показали, що донецькі чудово уміють організовувати оперативну доставку людських ресурсів у столицю. Мені сьогодні самому випало зустріти величезну колону «регіоналів», котрі рухалася від Верховної Ради по Липках, – напевно, до КС. І там було щонайменше кілька тисяч чоловік. Урахуйте, що це все уболівальники донецької команди, і це ще далеко не всі майданбайтери, що перебувають у столиці.

Організатори матчу повідомили, що в продаж надійшло 62 тисячі квитків, 27 тисяч з яких уже викупив «Шахтар». Хто будуть ці люди, з яким настроями вони приїдуть до Києва, як ці настрої змінюватимуться залежно від результату поєдинку і в що це виллється? Ось у чому питання. Чи варто казати, що й наші, динамівські, уболівальники далеко не всі ангели?

Ось тут народний депутат п`ятого скликання Олександр Третьяков сказав правильні слова. Він закликав забезпечити порядок під час фінального матчу. На думку депутата, за порядком мають стежити... Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України. Чи думав Третяків, що пропрем`єрське МВС може виступити в процесі нагляду за порядком з одного боку барикад, а СБУ – зовсім з іншою? І якщо у зв`язку з конфліктом навколо Генпрокуратури все обійшлося легким мордобоєм, то майбутня подія може закінчитися з куди більшими “втратами”?

Якщо крапку в матчі поставлять масові бійки, у яких уже буде неможливо зрозуміти, де закінчився футбол і почалася політика, тоді Європа може замислитися: а чи варто у нас проводити Євро–2012?

То чи не ліпше від гріха подалі перенести цей поєдинок на пізніший термін?

Андрій Камінський, м. Київ