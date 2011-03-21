ДТП у Рівному: четверо загиблих, троє поранених

Вчора о 17.30 у Рівному сталося зіткнення легкових автомобілів „Ланос” і „Шкода”.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули чотири людини, у тому числі дитина 2006 р.н., повідомляє прес-служба МНС.

Ще три людини у важкому стані госпіталізовані до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Рівненській області. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.