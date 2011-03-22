Губернатор: коли приїздять хасиди, Умань стає обличчям України

У Черкаській області розпочалася робота з організації паломництва брацлавських хасидів до Умані у 2011 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у зв’язку із набуттям чинності угоди між Україною та Державою Ізраїль про безвізовий режим цього року на Черкащині очікують щонайменше 40-50 тисяч паломників.

За словами голови облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА, для більшості паломників саме Умань стає обличчям України, тож потрібно системно і відповідально підійти до вирішення наболілих питань. Серед проблемних питань відзначено обмежені можливості інфраструктури Умані, а також невдоволення представників місцевих громадських організацій і жителів міста, що іноді призводить до конфліктних ситуацій.

Крім того, на думку фахівців, потребує визначення статус паломників, оскільки в Україні відсутній закон „Про паломництво”, відсутня єдина структура, яка б організовувала поїздки до Умані, а відтак брала б на себе певні зобов’язання, зокрема, щодо поведінки паломників, створення відповідних умов для перебування, здійснення релігійних обрядів, йдеться у повідомленні ОДА. В Україні не визначена єдина приймаюча організація. Паломники проживають на квартирах уманчан, користуються приватним автотранспортом, що іноді призводить до виникнення надзвичайних ситуацій.

Для створення належних умов під час паломництва брацлавських хасидів до Умані С.ТУЛУБ дав доручення розробити конкретні заходи з урахуванням попередніх прорахунків. В області буде створено робочу групу, яка працюватиме над розробкою пропозицій з удосконалення нормативно-правової бази. На думку губернатора Черкащини, в Умані мають бути відпрацьовані усі найменші деталі - від організації харчування, розміщення в місті і транспортного забезпечення.