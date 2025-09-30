В України скорочуються запаси сучасних ракет протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії, які, до того ж, значно дорожчі за російські Shahed.

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів, щоб збивати російські ударні дрони дешевше й ефективніше, ніж за допомогою звичайних систем протиповітряної оборони. Як пише Financial Times, розробки безпілотників для протиповітряної оборони ведуться лише рік, але вже кілька українських і європейських компаній провели бойові випробування нових перехоплювачів, здатних збивати ударні безпілотники Shahed і Gerbera, і переходять до масового виробництва.

"Ми розширюємо виробництво стрімкими темпами", - сказав Алекс Рослін з Wild Hornets, виробника дронів Sting. Компанія вперше успішно перехопила ударний дрон менш ніж п'ять місяців тому і стверджує, що відтоді збила 600 дронів.

Інтерес Європи до цієї технології також різко зріс після появи російських дронів у небі європейських країн, і тепер українські дрони-перехоплювачі розглядаються як частина майбутньої "стіни дронів" уздовж східного флангу НАТО.

Відео дня

"Існує ціла категорія загроз, від яких Європа наразі насилу захищається, зокрема, дрони Shahed/Gerbera і плануючі бомби", - зазначає глава відділу розвитку бізнесу мюнхенської компанії Tytan Technologies Макс Ендерс, чиї дрони-перехоплювачі проходять випробування в українській армії.

Економічне рішення

Як зазначає FT, в України скорочуються запаси сучасних ракет протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії, які значно дорожчі за російські Shahed. Так, вартість російських дронів, за різними оцінками, становить 35 000 доларів за штуку, а ракета-перехоплювач AIM-9X для системи протиповітряної оборони NASAMS коштує понад 1 млн доларів.

Водночас одноразовий безпілотник-перехоплювач Sting коштує 2100 доларів, сказав Рослін.

"Це дуже економічне рішення. Це приклад асиметричного підходу України, що протистоїть масовому самовбивчому підходу Росії", - додав він.

Підвищення рівня автоматизації

Компанія Tytan Technologies заявляє, що її безпілотник розроблений таким чином, щоб бути повністю автономним від виявлення цілі та запуску до остаточного удару. Це дасть змогу одному оператору використовувати кілька перехоплювачів-безпілотників одночасно.

При цьому виробники безпілотників заявляють, що Європі необхідно винести правильні уроки з інноваційного підходу України, щоб посилити свою власну протиповітряну оборону.

"Справжній геній полягає в тому, що вони дали можливість розквітнути тисячі квітів, а потім дозволили їм працювати разом", - каже Ендерс. "З погляду програмного забезпечення, одним зі стовпів, на яких тримається все це, є максимальна сумісність - з одним стандартним протоколом, що дає змогу датчикам спілкуватися один з одним і з перехоплювачами".

Дрони-перехоплювачі в Україні

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром досягне потужності застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак.

Він запевнив, що виробництво дронів не є проблемою. За його словами, складність полягає в наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.

