У ніч проти 30 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині, в якому жило подружжя та двоє їхніх маленьких дітей (сини 6 і 4 років). Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, сім’я жила в селі Чернеччина Краснопільської громади.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомили, що під удар у Сумській області потрапили двоповерховий та одноповерховий житлові будинки. З-під завалів одного з помешкань, де вони проживала сім’я, співробітники ДСНС деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 2018 і 2021 років народження.

"Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині - трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо", - додав Григоров.

Також російські дрони вночі атакували Київську область: у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження, повідомили в Обласній військовій адміністрації.

"У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці", - додали там.

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не було. Атака пошкодила житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Удари РФ по Україні

Російські окупанти в ніч на 28 вересня завдали комбінованого удару по території України. Ворог задіяв майже 600 ударних дронів, а також десятки ракет повітряного та морського базування. Внаслідок атаки в Києві загинуло четверо людей.

