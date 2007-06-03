Талановитим дітям - по 500 грн. від київської мерії

55 кращих вихованців шкіл естетичного виховання та студентів cтоличної дитячої академії мистецтв отримали стипендії Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, кожен стипендіат отримав по 500 грн.

«Творча стипендія Київського міського голови започаткована ще у 1997 році, тоді лише 40 дітей отримували нагороди розміром 300 грн. Ми збільшили і кількість стипендій, і розмір. Міська влада неодноразово наголошувала на тому, що постійно допомагатиме талановитій молоді, тому я більш ніж переконаний, що наступного року ми зможемо збільшити ці творчі стипендії вдвічі», - сказав Д.БАСС.

Діти, які отримали нагороди, протягом року гідно представляли нашу державу на всеукраїнських та міжнародних конкурсах у більш ніж 20 країнах світу: Франції, Італії, США, Бельгії, Польщі, Чехії, Молдові, Росії, Білорусі тощо. Загалом, за весь час існування стипендії, свою нагороду отримали понад 450 учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів міста.