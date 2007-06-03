В Ірані знайдено заміну дошлюбним зв`язкам

Уряд Ірану вирішив боротися з дошлюбними сексуальними зв`язками серед молоді шляхом укладення так званих тимчасових шлюбів, повідомляє AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

"В ісламі є відповідь на будь-які питання, що виникають в житті людини, - заявив, за даними ЗМІ, голова іранського МВС Мустафа Пур-Мохаммаді. - Тимчасові шлюби - гідна відповідь на проблему дошлюбного сексу".

Для того, щоб інститут тимчасового шлюбу набув поширення серед молоді, планується створити спеціальну програму на рівні уряду. В рамках програми, зокрема, передбачається проводити спеціальні лекції в навчальних закладах, де6 студентам пояснюватимуть переваги такого виду шлюбу.

Тимчасовий шлюб в ісламі, пише AFP, є угода, яку чоловік і жінка можуть укласти на будь-який термін, - від однієї години до 99 років. На відміну від традиційного шлюбу така угода може не обумовлювати фінансові обов`язки подружжя одне щодо одного.

В Ірані – країні, яка з 1979 року живе за законами шаріату - дошлюбні і позашлюбні зв`язки суворо заборонені. При цьому, повідомляє AFP, майже 60 відсотків населення Ірану - люди, молодші 30 років, а середній вік вступу до шлюбу в країні в останні роки становить 30 років для чоловіків і 26 - для жінок.

Утім, ініціатива уряду вже викликала різку критику з боку консервативних ісламістів, які наголошують, що тимчасовий шлюб може стати лише прикриттям для проституції.

Лента.ру