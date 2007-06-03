На Полтавщині знайшли останки угорських дівчат 5 і 7 років

Унікальний курган виявили археологи на Полтавщині. Поблизу села Дмитрівка вони знайшли останки 15 мешканців Лівобережної України. Найдавніші з них жили близько ІV тисячоліття до нашої ери.

Як передає «5-й канал», за словами археологів, останні поховання у віднайденому кургані здійснені вже за часів Київської Русі. Тут спочили представники щонайменше шести племен та народностей. Найбільше вразили пошуковців рештки двох угорських дівчат – приблизно п`яти та семи років. У їхніх похованнях знайшли унікальні коштовності.

За словами керівника експедиції Інституту археології НАН України Олександра СУПРУНЕНКА, так повелося, що угорські племена Середнього Поволжя вимушені були просуватися до придніпровських степів. Вони зустрілися з печенігами, які почали насідати на них і стали їх головними конкурентами. І так вони опинилися в придніпровських степах, де сподівалися отримати чергову Батьківщину і прихисток як кочівники. Та пробувши тут рік-два, вони отримали дозвіл давньоруських князів і переправилися на правий берег Дніпра, пересувалися до Паноннських рівнин, де і створили майбутнє Угорське королівство, розповів керівник пошукової експедиції.