У Житомирі маршрутка зіткнулася з вантажівкою: постраждали 11 пасажирів

Сьогодні вночі в м. Житомир через зіткнення маршрутного мікроавтобусу з вантажівкою постраждали 11 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на перехресті вулиць Київська та Хлібна у Житомирі маршрутний мікроавтобус "Volkswagen LT-28" (сполученням Тернопіль-Київ) зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ-130. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 11 осіб, яких ыз травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до трьох лікарень м. Житомир.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як зазначили в МНС, усього за добу на території країни зареєстровано 155 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло 17 осіб та 199 - травмовані.