Крокодил з шапіто досі переховується від Шуфрича

У Маріуполі пошуки крокодила, що втік із цирку "Шапіто" 31 травня, поки що не дали результату.

Як повідомив УНІАН інспектор центру пропаганди Головного облуправління МНС Микола РАНГА, пошуки крокодила не припинялися і продовжуватимуться, "поки не знайдуть хоча б останки".

"Шукатимемо, поки ми не переконаємося, що остаточно можна зупинити пошуки крокодила, і немає небезпеки", - сказав М.РАНГА.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня на узбережжі Азовського моря в Маріуполі артисти гастролюючого цирку "Шапіто" проводили рекламну акцію, під час якої демонстрували відпочиваючим нільського крокодила завдовжки 1 метр. Після акції працівники цирку виявили, що крокодил зник. Вони повідомили про те, що сталося працівникам МНС, які одразу ж розпочали пошуки.