Шлях до Митного союзу: Путін закликав на допомогу козачків і аферистів

Батьки "Русского мира", відповзаючи після невдалої спроби протягнути МС, підключили до популяризації цього об`єднання найдешевшу шушваль...

Які хлопці приїхали звати нас до Митного союзу! Особисто російське козацтво!.. Ми писали про недавній візит Путіна до України. Зазначали, що прем`єр-міністр РФ був явно роздратований підсумками поїздки до Києва і невдалою спробою презентації Митного союзу.

Але ми поки не поспішаємо радіти гідній поведінці нашого Кабміну, вважаючи, що українська влада тільки перебуває в процесі ухвалення рішення, куди вести країну - в ЄС чи в Російський митний світ (РМС).

Але всіх нас дуже обнадіює інформаційна післямова візиту. Володимир Путін, виїхавши з Києва, потім надіслав нашій владі, яка повторює побажання «змініть газову формулу», відповідь-привіт: газові контракти виконуйте.

А тему Митного союзу продовжили інші апологети РМС. Публіка - щонайкумедніша. До УНІАНу прийшли козаки, представники різних російських і українських козацьких об`єднань, які, виявляється, теж розуміються на митних союзах. Очолив заходи російський неокомуніст Сергій Глазьєв. Він секретар Комісії Митного союзу. І в нього багата біографія. Спочатку він був младореформатором, потім взявся до боротьби проти світового імперіалізму і ворогів Росії, паралельно намагався підняти економіку Криму, а тепер ось підгортає тему Митного союзу. Військо у комуніста-реформатора підібралося славне. (Ми пробили імена гостей УНІАН, які провели круглий стіл на тему «Єдиному слов`янському козацтву - єдиний митний простір»). Один з них, відомий тим, що катався по містах і селах Росії, вимахував саморобними "корочками" помічника президента РФ, і пропонував підприємцям «дах на федеральному рівні». Він пропонував бізнесу чарівні посвідчення «Комітету підтримки Президента», ціни на які коливалися від однієї до десяти тисяч доларів. Російські журналісти його висміяли, але він приїхав сюди. Митний союз, панове «дах на найвищому федеральному рівні», напевно є і зайві посвідчення від Комітету підтримки президента РФ є, ті, що в Росії не пішли.

А ще в Російський митний світ нас звав президент «Міжнародної Академії Козацтва» Михайло Ямненко.

Це організація згадувалася в пресі востаннє, коли нагородила ще президента Ющенка званням «Героя козацького народу». Для прихильників єдиного козацького економічного простору Ющенко, безперечно, герой. Напевно, козаки, з п`яних очей не розглянули, що екс-президент таки пропонував інтегруватися в простір, але в інший бік, західний.

Скажу чесно, про решту два десятки присутніх персон чоловічої статі, представлених як козаки різних російських і українських угруповань, майже нічого не знайшла.

Не надто, визнаймо, потужнє лобі для єдиного Митного союзу. Скажемо прямо - повна маргіналізація лобістів Російського митного світу. Батьки "Руского мира", відповзаючи після невдалої спроби протягнути МС, підключили популяризувати це об`єднання доволі дешеву шушваль.

Ось, наприклад, крім козаків активізувалися якісь колоцерковні організації.

Знаєте, ходять строєм з корогвами? Зазвичай ніякої від них ні користі, ні шкоди. Практично ніякого стосунку до офіційної церкви не мають. Хоча, думаю, що лідерам цих гуртів Москва гроші висилає справно. Так от вони звернулися до Януковича з вимогою припинити інтеграцію в Євросоюз. Чужа, кажуть, цивілізаційна модель. Звісно, чужа. Там же мінімум двічі в день в душ ходити треба. Офіційна церква (УПЦ МП), щоправда, поспішила від активістів відхреститися. Думаю, авторам послання до президента за самодіяльність духівники мають по тисячі поклонів епітімії накласти. За надмірний інтерес до політики. Це не шлях до спасіння. Ну, а нашій владі саме час подумати. Навіщо нам цей Російський митний світ? Подивіться на цих лобістів. Скажи мені, хто тебе кличе в Митний союз, і я тобі скажу, що це за структура.

Маша Міщенко