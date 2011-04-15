В УПЦ МП відхрещуються від заклику надати їх церкві "статус домінуючої"

В Українській православній церкві Московського патріархату заявляють, що не мають відношення до звернення громадськості УПЦ МП із вимогою до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА надати УПЦ "статус домінуючої" церкви і припинити інтеграцію до Євросоюзу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві архієпископа Переяслав-Хмельницького, виконуючого обов’язки голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Олександра ДРАБИНКА.

“Секретаріат Київської митрополії УПЦ заявляє, що висловлювання офіційної позиції УПЦ щодо державно-церковних відносин та звернення і документи, що носять офіційний характер, згідно зі Статутом УПЦ, знаходяться в компетенції лише Священного собору та Священного синоду УПЦ на чолі з її предстоятелем. Особиста громадська позиція, висловлювана окремими вірними УПЦ, з точки зору Священноначалля, носить приватний характер і тому не має сприйматися як позиція всієї Церковної повноти”, - наголошується в документі.

Тому, як сказав архієпископ, звернення зборів громадськості УПЦ, про яке йдеться в повідомленнях у пресі, не є офіційною церковною позицією Української православної церкви МП.

“Просимо журналістів звернути увагу на цей факт і для отримання офіційних коментарів звертатися в прес-офіс УПЦ”, - сказав архієпископ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в мас-медіа з’явилась інформація про звернення зборів громадськості УПЦ МП до Президента України В.ЯНУКОВИЧА із закликом надати УПЦ "статус домінуючої" церкви в Україні і не вести нашу державу в Європу.

Зокрема, за повідомленням «Релігії в Україні», учасники зборів, що відбулися 10 квітня, прийняли звернення до В.ЯНУКОВИЧА, "якого православна громадськість активно підтримувала на президентських виборах, із закликом припинити інтегрувати Україну в чужу і ворожу західну цивілізаційно-державну структуру – Євросоюз". Віруючі закликали Президента, прем'єр-міністра, Верховну Раду "надати канонічній православній церкві в Україні статус домінуючої".

На зборах також було прийнято рішення звернутися до влади з вимогою надати російській мові статус другої державної.