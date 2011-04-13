Путін говорить, що ціну на газ для України переглядати не обіцяв

Росія і Україна не домовлялися переглянути принципи ціноутворення на газ, а лише погодилися ще раз проаналізувати контракти.

Про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

"Ми не домовилися про перегляд принципів ціноутворення. Ми виходимо з того, що є контракт, контракт діє і його треба виконувати", - сказав глава уряду РФ.

Разом з тим українська влада, за його словами, продовжує порушувати цінове питання і стверджує, що в контракті є "проблемні питання".

"Я обіцяв, що ми подивимося цінову характеристику ціноутворення. Ми готові уважно прочитати ще раз наші домовленості, і, якщо там є щось таке, що дійсно призводить до певних неточностей ціноутворення, ми готові на це подивитися", - сказав російський прем`єр.

"В цілому у нас принципи ціноутворення однакові стосовно всіх наших партнерів. Якщо наші українські друзі вважають, що там є неточності, ми готові на це подивитися. Подивимося, подумаємо, як облаштовувати на більш тривалу віддалену перспективу відносини", - сказав В.ПУТІН.

"Повторюю ще раз і хочу, щоб це розумілося однозначно всіма учасниками процесу: діючий контракт функціонує і має виконуватися", - сказав глава уряду РФ.

Як повідомлялося, угоду про поставки газу, що передбачає формулу ціноутворення на паливо, було підписано в 2009 році при Президенті Вікторі ЮЩЕНКУ і прем`єрі Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, формула, закладена в угоді, передбачає прив`язку до ціни на нафту на світових ринках. Ціна газу для України в першому кварталі становила близько 264 дол. Додаткова угода до базового контракту "Нафтогазу" і "Газпрому", укладеного 21 квітня 2010 року, передбачає знижку на газ у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів. НАК "Нафтогаз Україна" прогнозує, що в другому кварталі ціна на газ підвищиться до 280 дол. Як заявив на початку березня цього року заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, середньорічна цін на газ з РФ для України в цьому році може перевищити 300 дол. за тисячу кубометрів. Ще в середині лютого "Газпром" прогнозував середньорічну ціну на газ для України на рівні 280 дол. за тисячу кубометрів, проте збройне протистояння в Лівії прихильників Муамара КАДДАФІ і повстанців викликало різке подорожчання на світових ринках нафти, від вартості якої залежать контрактні ціни на "блакитне паливо".