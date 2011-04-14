Ряд російських та українських козацьких організацій - за вступ України до Митного союзу

Російські козацькі організації виступають за вступ України до Митного союзу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент «Міжнародної академії козацтва» Михайло ЯМНЕНКО.

За його словами, розвиток козацтва буде значно ускладнений, якщо Україна не стане учасником Єдиного економічного простору і Митного союзу.

М.Ямненко нагадав, що сьогодні діє програма співпраці прикордонних козацьких фермерських господарств, колективних сільгосппідприємств, сільгоспкооперативів України і Російської Федерації на 2011-2015 рр. Цю програму розробили Кабінет міністрів України і уряд РФ.

«Основні виконавці програми - це місцеві органи влади: від України - Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька область і Крим, від РФ - Брянська, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край», - сказав він.

За словами М.Ямненка, в результаті реалізації програми базові показники соціально-економічного розвитку сільського господарства в прикордонних регіонах істотно покращаться. «До 2015 року вони підвищаться відносно 2010 року вдвічі. У програмі візьмуть участь близько 25 тисяч козацьких фермерських господарств», - зазначив він.

За словами президента центру «Кремлівська стратегія» Вадима МІНГАЛЬОВА, Митний союз і Єдиний економічний простір можуть дати економічний стимул для подальшого розвитку України.

У свою чергу відповідальний секретар комісії Митного союзу Сергій ГЛАЗЬЄВ наголосив зростання прикордонної торгівлі між Росією і Казахстаном після створення Митного союзу. «У Казахстані ми зняли митне оформлення і контроль з 1 липня минулого року і фактично зараз у нас товарообіг з сусідніми регіонами збільшився у кілька разів... Це пов`язано з тим, що разом з митним контролем ми зняли з кордонів санітарний, ветеринарний і фітосанітарний контроль», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він бачить у десятирічній перспективі приріст економічної активності України, яка вимірюється валовим продуктом, на рівні 15%, що становить від 50 до 100 млрд. доларів додаткових доходів, одержаних за рахунок роботи в рамках єдиного простору. «Сукупний ефект для чотирьох держав - Росії, Білорусі, Казахстану і України - становить від 400 до 700 млрд. доларів з розрахунку на десятиліття», - зазначив С.ГЛАЗЬЄВ. За його словами, об`єми додаткового мита, яке доплачуватимуть імпортери товарів до України після її теоретичного вступу до Митного союзу, складуть 1,5-2 млрд. грн.

Також С.ГЛАЗЬЄВ наголосив, що норми Митного союзу не суперечать нормам Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді з щорічним посланням «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2011 році», сказав, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану означатиме втрату її незалежності.

На переконання колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, євроінтеграційні прагнення повинні бути пріоритетом у зовнішній політиці України.