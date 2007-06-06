Чому людина, яка літає, не врятує китайців від Компартії?

Думка Минулої неділі послідовники руху Фалунь Дафа - Фалуньгун влаштували в Києві чергову акцію. Люди в східних костюмах, з барабанами, пройшлися вулицями столиці...

Не вдаючись у подробиці, скажемо про самий Фалуньгун, що це еклектичний рух, що базується на основі буддизму, даосизму і практик цигун. У свою чергу цигун - набір вправ, що дозволяють управляти енергією ци для поліпшення фізичного здоров`я і духовної чистоти.

Цигун охоплює безліч різних вправ. При цьому майже у кожного майстра є своя система. На звання одного з них претендує і Лі Хуньчжі, який заснував у 1992 році в Китаї рух Фалуньгун. З часом Хуньчжі стає незвично популярним, число його адептів досягає кількох мільйонів.

В принципі вся система Лі обмежується п`ятьма вправами, які можна знайти навіть у популярних книгах з цигун. Існує також щось, що умовно можна назвати вченням Хуньчжі, яке він висловлює у своїх працях, але і там теж нічого принципово нового немає. Проте з 1998 року він емігрує до Нью-Йорка, який стає штабом руху. А китайський уряд, побоюючись масовості руху, відбирає у Фалуньгун його правовий статус і правовий захист, забороняє публікації вчителя. Китайці також випускають міжнародний ордер на арешт Хуньчжі, який, проте, не був прийнятий до уваги США.

Ті, хто практикує Фалуньгун і проживає в самій Піднебесній, зазнають репресій з боку влади, яка стверджує, що бореться з антидержавницькими силами усередині країни. А послідовники Фалуньгун розповідають про страшні переслідування дисидентів. Нам же важливо, що сьогодні в цій інформаційній війні беруть участь громадяни України. І головне питання слід поставити саме так: а що робити іншим громадянам - співчувати представникам Фалуньгун і займатися з ними цигун, чи ні?

Перш ніж відповісти на це запитання, бажано ознайомитися з діяльністю руху. Заходимо на їх сайт: <http://www.fofg.org.ua>. Помітили, тут практично нічого про цигун, зате скільки про комуністичний режим Китаю. А ось ресурс російських прихильників Фалуньгун: <http://www.faluninfo.ru>. Те ж саме з англомовним сайтом <http://faluninfo.net>. Скажіть, чи можна після цього вірити твердженням прихильників Фалуньгун про те, що це - не політична організація?

Також прихильники руху часто наводять «незаперечні докази численних випадків порушень прав людини» Пекіном. Відразу обумовлю: я не буду заперечувати цього, але і стверджувати, що це так на основі фактів, які наводить Фалуньгун, і артефактів, теж якось язик не повертається. Наприклад, на недавній прес-конференції в УНІАН було заявлено, що громадськості представлять двох китайських дисидентів, які «переховуються в Україні від кривавого режиму і бояться депортації до Китаю». Замість потерпілих, хлопця і дівчини, були представлені... їх голоси. Якісь люди начитували з папірця непоганою українською мовою з явно китайським акцентом казенні фрази про утиски прав людини. Присутнім повідомили, що, мовляв, так треба: люди сидять у підпіллі, виходити на світло їм ніяк не можна, інакше - депортація і в`язниця. Але хіба таке «свідоцтво» може бути доказом вини китайської влади?

Прихильники Фалуньгун люблять демонструвати кадри, на яких люди у формі китайської поліції катують інших людей. Але будь-які правозахисники чудово знають, що фото не може бути доказом у суді. Правильно: тому що будь-яке фото завжди можна підробити. Іноді людям демонструють трупи людей - які постраждали від КПК. Але ж просто зображення трупів не можуть бути свідоцтвами злочинів.

Який зі всього цього можна зробити висновок? Дуже простий: якщо ви бажаєте зайнятися цигун, то краще, напевно, це робити в іншому місці. Хочете покритикувати КПК - вам сюди.

Мені ж здається, потурбуватися про своїх прихильників повинен сам Хуньчжі, і у нього є для цього магічні сили. Наприклад, у брошурі “Знайомство з паном Лі Хунчжі і його дивовижними історіями” йдеться про дитинство вчителя. Так, під час гри в хованки зі своїми однолітками варто було йому тільки подумати, щоб інші не могли побачити його, як ніхто вже не міг знайти його, навіть спрямувавши на його обличчя ліхтарик. А, граючи в сніжки, він міг злетіти в повітря. Я питав українських послідовників Фалуньгун - вони не заперечують наявність у Лі суперздібностей. Так чому ж така надлюдина не може врятувати мільйони людей від «кривавого комуністичного терору»?

Олексій Просєкін.