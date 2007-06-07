У Донецьку викинувся з вікна гендиректор ДП «Селідоввугілля»

У Донецьку загинув, викинувшись з вікна своєї квартири, генеральний директор ДП «Селідоввугілля».

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, сьогодні в Донецьку о 7.15 гендиректор об`єднання "Селідоввугілля" викинувся з вікна квартири і загинув. Прізвище директора не називається.

За інформацією прокуратури, зараз проводиться дослідча перевірка. Основна версія того, що сталося - самогубство. Мотиви події з`ясовуються, тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу.

Напередодні було відмінено візит в область міністра вугільної промисловості України Сергія ТУЛУБА.

Крім того, за неофіційною інформацією стало відомо, що сьогодні в об`єднанні "Селідоввугілля" змінилося керівництво і на посаду заступив новий гендиректор.