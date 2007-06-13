У лобовому зіткненні вантажівки і ”копійки” загинуло четверо людей
08:53, 13 червня 2007Разное
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Водій Renault виїхав на зустрічну
У Хмельницькій області поблизу с.Гаврилівці Кам`янець-Подільського району на автошляху Житомир-Чернівці водій вантажного автомобіля "RENAULT" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем "BАЗ-2101".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб (водій та пасажири легкового автомобіля).
Всього за добу на території країни зареєстровано 179 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 20 осіб та 223 - травмовано.
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