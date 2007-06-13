Громадянка Польщі розбилася на мотоциклі в Криму

У районі Алушти (Крим) на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула громадянка Польщі, 1970 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Криму, громадянка Польщі на мотоциклі "Suzuki" зіткнулася з мікроавтобусом «Іveko», який рухався в попутному напрямку.

За інформацією прес-служби кримського Главку МНС, жінка була доставлена до Алуштинської центральної міської лікарні з діагнозом: відкритий перелом лівої гомілки, травматичний шок 2-го ступеня, перелом ребер, закрита черепно-мозкова травма, гемопневмоторокс. Постраждала була госпіталізована в реанімаційне відділення, де увечері померла від одержаних травм.

На місце дорожньої аварії виїжджали співробітники ДАІ та МНС.

* * *За інформацією ДАІ Криму, минулої доби в Кримській автономії сталося 13 ДТП, в яких двоє людей загинули і одинадцять були травмовані.