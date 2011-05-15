Сьогодні в Донецьку Парад наречених і театралізована реєстрація шлюбу

15 травня в Донецьку відбудеться святковий захід – «Парад Наречених», приурочений до дня сім`ї, а також театралізована реєстрація шлюбу.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби міськради, це захід соціально-рекламного характеру, головним завданням якого, є пропаганда в суспільстві основних сімейних цінностей і понять, таких як: шлюб, заміжжя, материнство, створення нової здорової сім`ї, народження дитини, збереження сімейного вогнища.

На думку організаторів параду, участь в даному заході має «пробудити в дівчатах бажання бути нареченою, дружиною, матір`ю, дарувати тепло і бути коханою».

У святковій програмі заходу передбачено урочиста хода наречених, яка розпочнеться біля будівлі Донецької міськради в парку «Кованих - фігур» у кованого символу цього параду – журавля, там же буде проведено обряд обв`язування стрічками.

Потім для наречених буде влаштовано фотосесію, після якої на бульварі ім. Пушкіна просто неба відбудеться розпис всіх охочих. Для цього будуть встановлені РАГСи.

Після офіційної частини «Параду Наречених» відбудеться музична програма і святковий концерт за участю артистів і самих наречених. Тут же відбудеться конкурс масових поцілунків.

Організатори свята також мають намір в рамках цього параду провести конкурсно-ігрову програму для вихованців дитячих будинків з врученням їм подарунків від учасників і спонсорів.

У прес-службі міськради зазначили, що цього року участь в «Параді наречених» візьмуть близько 80 дівчат, які «символізуватимуть любов, сім`ю і щастя».