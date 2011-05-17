У Черкасах встановили покажчик відстаней до 24 чудес світу

У Черкасах встановили покажчик відстаней від міста до рукотворних та природних чудес світу.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на начальника відділу дизайну міського середовища та реклами Черкаського міськвиконкому Оксану ПОЛІЩУК, покажчик встановили 13 травня.

На покажчику, що зроблений у старовинному стилі, розміщені назви 24-х чудес світу. Причому написи зроблені двома мовами: українською та англійською, відстань вказана відповідно в кілометрах та милях. Серед визначених місць є Стоунхенж, Ейфелева вежа, Еверест, Говерла, Холодний Яр, Софіївка, озеро Байкал та інші.

Подібні покажчики, але з назвами міст та країн, є й в інших містах України.

Обравши саме чудеса світу, міська влада хотіла зробити покажчик і написи на ньому цікавими для черкасців та гостей міста.

О.ПОЛІЩУК впевнена, що вказівник користуватиметься популярністю серед жителів міста і туристів.