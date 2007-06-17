У США можна орендувати нового собаку, а в Японії здати старого

У Нью-Йорку з`явиться нова послуга - надання собаки напрокат. Про це оголосила одна з найбільших американських систем, що спеціалізуються на собаківництві. Нова послуга розрахована на тих, хто дуже любить собак, але не може постійно утримувати тварину через зайнятість або заборону власників житла.

Прокат недешевий. Разова прогулянка - близько 300 доларів, щомісячний внесок - близько 40 доларів плюс безпосередньо орендна плата - до 30 доларів за вихідний день або 20 доларів - за буденний.

Член клубу собаківників-орендарів мусить пройти мінімум годинний тренінг з кінологом, який викладе основні навички спілкування з чотириногим другом.

Вже відомі клички двох собак, призначених для "пілотного прокату", - це лабрадор Джекпот і афганський хорт Руперт.

Тим часом перший у країні "будинок старих" для собак відкрився в Японії. Здійснити такий проект вирішили одна з компаній, що виготовляють корми для тварин, і ветеринарна клініка.

Утримання коштуватиме господарям 98 тисяч ієн на місяць (близько 820 доларів). За ці гроші собаці буде забезпечені догляд, особлива дієта і цілодобове спостереження ветеринарів. У розпліднику "працюють" щенята, завдання яких - гратися зі своїми старшими товаришами, підтримуючи в них бадьорість духу і фізичну форму.

В Японії, де нині справжній бум на домашніх тваринах, послуги в цій сфері мают велику популярність. Японці йдуть на все, щоб покращити життя своїм улюбленцям: сеанси аромотерапії, вітамінне харчування і навіть акупунктуру. Автори ідеї "будинку для старих" для собак упевнені, що їх послуги матимуть підвищений попит.

За матеріалами ЗМІ