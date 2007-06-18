Зіткнення двох легковиків з мікроавтобусом на Харківшині: 4 загиблих

У Харківській області 4 людей загинуло і 2 постраждали в результаті зіткнення двох легкових автомобілів з мікроавтобусом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю ввечері біля м. Мерефа в районі "Шовкостанції" на автошляху Харків-Сімферополь: у приватний мікроавтобус, що стояв на узбіччі дороги, врізалися два легкових автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 людей, у тому числі дитина (2000 р.н.), та 2 людей з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.