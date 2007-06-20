Каракурти наступають: 4 постраждалих на Херсонщині

В селі Збур’ївка Голопристанського району на Херсонщині під час роботи на городі від укусу отруйного павука каракурта постраждала 54-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, постраждала зараз знаходиться в обласній лікарні у стані середньої важкості.

За даними першого заступника головного лікаря Херсонської обласної СЕС Анатолія КОВАЛЯ, це вже четвертий випадок в цьому році укусу каракурта в області. Зокрема, це вже другий випадок у Голопристанському районі, також по разу нападав на людей каракурт в Горностаївському районі та в Херсоні.

За словами А.КОВАЛЯ, поки що фіксується невелика активність цих павуків. Торік від укусів каракуртів постраждали 30 мешканців області, серед яких троє дітей. Смертельних випадків серед постраждалих від укусів павуків у 2006 році не зафіксовано.