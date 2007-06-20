У рукописах Ньютона знайшли пророцтво дати кінця світу

Більшість людей легко пригадають закони Ньютона - перший, другий, третій - і, звичайно ж, закон всесвітнього тяжіння, нібито навіяний яблуком, що впало на голову генія.

Але мало кому відомо, що з особливим містичним трепетом Ньютон ставився до Біблії - вивчав її все життя. Вважав, що в Священному Писанні зашифровано послання вищих сил про майбутнє світу.

Наразі відоме одне джерело, до якого геній мав особливу увагу, - Книга пророка Даниїла (Старий Заповіт), в якій він - Даниїл - точно передбачив дату приходу на Землю Христа, смерть Сина Божого і його воскресіння.

Ньютон був упевнений, що Бог вибрав пророка Даниїла якраз для тлумачення майбутнього. І щоб «побачити» прийдешнє, треба розшифрувати Книгу - кожне її слово. Чим Ньютон і займався довгі роки, вважаючи себе теж обраним Богом - конкретно для розшифровки. Математично обчислюючи дату кінця світу, він списав словами і формулами (в кількості 1,3 мільйонів) чотири з половиною тисячі сторінок.

Книга пророка Даниїла - сама по собі збірка пророцтв. Ньютон їх тлумачив, «оцифровувавши» слова, намагаючись вивести алгоритм, придатний для прогнозів прийдешніх подій. Що у нього вийшло, ще належить дізнатися - архів до кінця не опрацьований. Виявили лише таємничу дату кінця світу - 2060 рік.

Вивчення рукописів Ньютона показало, що науковець розшифрував наявні в Книзі вказівки на певні періоди часу. Один з них - 1260 років, названий гріховним і нечистим. Далі Ньютон якимсь чином обчислив, що цей період почався в 800 році після Різдва Христова. Додав 1260 років і одержав 2060 рік. Кінець світу? Точно невідомо. Сам Ньютон пише, що почнеться світова війна, потім буде пошесть, які приведуть до знищення значної частини людства. Але після закінчення лих наступить царство Месії.

Комсомольска правда