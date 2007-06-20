Олег Скрипка: чиясь невмолима рука вимкнула звук і світло на сцені рівно о 22-й

З 6 по 8 липня у Києві проходитиме IV міжнародний етнічний фестиваль "Країна Мрій".

Як повідомив УНІАН один з організаторів фестивалю Андрій ГОНЧАР, цього року фестиваль “Країна мрій” по датах співпадає з народним святом Івана Купала, отож у програму фестивалю включено максимум купальських обрядових дійств.

За інформацією А.ГОНЧАРА, фестиваль розпочнеться о 15-й годині 6 липня на Андріївському узвозі, де ключовим дійством буде видобування “живого вогню”, після чого з узвозу до Співочого поля через місто пройде Велика Купальська хода, а ввечері після закінчення концертної частини організатори планують провести купальські ігрища.

Водночас, як заявив ініціатор та організатор фестивалю співак Олег СКРИПКА, на сьогодні основна проблема полягає в тому, що всі фестивальні заходи мають закінчуватись о 22-й годині. За його словами, торік всесвітньо відома виконавиця “world music” Наташа АТЛАС була шокована тим, що коли вона почала виконувати свої найкращі та найвідоміші пісні, які за світовою концертною традицією були заготовлені на кінець концерту, “чиясь невмолима рука вимкнула звук та світло сцені рівно о 22-й години”. Після цього, за словами О.СКРИПКИ, численні наряди міліції наполегливо попросили всіх гостей фестивалю звільнити Співоче поле.

О.СКРИПКА повідомив, що організатори фестивалю цього року знову одержали офіційну відмову від міської влади на подовження будь-яких заходів на Співочому полі після 22-ї години. Водночас він висловив сподівання, що такий дозвіл ще може бути отриманий, “адже ця проблема вирішується для таких виконавців як Елтон ДЖОН”.

О.СКРИПКА також розповів, що цього року “хедлайнерами” фестивалю стануть франко-алжирський виконавець “world music” ХАЛЄД, фінський жіночий фольклорний гурт “Вартіна” та білоруське етно-тріо “Троїця”.

За словами організаторів, традиційно “музичне дійство відбуватиметься водночас на декількох майданчиках: дві фольклорні сцени, майстерня народних танців, обрядова сцена, Кобзарська сцена, пересувна сцена "Фіра". На алеї майстрів проводитимуться майстер-класи з традиційних народних промислів, на дітлахів з нетерпінням чекатиме дитяча галявина, а на гурманів - смачні етнічні кухні.

О.СКРИПКА заявив також, що його надзвичайно тішить той факт, що цього року у фестивалі братимуть участь абсолютно нові українські колективи “ДримбаДаДзига” (Київ), “Сонце кльош” (Київ), “Бандурбенд” (Харків) і “Чоботи з Бугая”.

Організатори також запрошують бажаючих брати участь у всіх інтерактивних заходах фестивалю в етнічному вбранні.