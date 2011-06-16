Чоловік, який загинув від вибуху в Полтаві, ремонтував побутову техніку

Сьогодні у Полтаві внаслідок вибуху у квартирі загинув 47-річний чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.

За даними МНС, вибух стався у двокімнатній квартирі в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Баленко. Унаслідок вибуху загинув громадянин 1964 року народження.

У МНС також повідомили, що у кімнаті, де стався вибух, загиблий займався ремонтом побутової техніки ».

Причини вибуху наразі з`ясовуються.