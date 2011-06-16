Чоловік, який загинув від вибуху в Полтаві, ремонтував побутову техніку
23:35, 16 червня 2011Разное
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Повідомляє ГУ МНС
Сьогодні у Полтаві внаслідок вибуху у квартирі загинув 47-річний чоловік.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.
За даними МНС, вибух стався у двокімнатній квартирі в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Баленко. Унаслідок вибуху загинув громадянин 1964 року народження.
У МНС також повідомили, що у кімнаті, де стався вибух, загиблий займався ремонтом побутової техніки ».
Причини вибуху наразі з`ясовуються.
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