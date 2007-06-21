Відкрилася виставка «УПА: історія нескорених»

Сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї урочисто відкрилася виставка «Українська Повстанська Армія: історія нескорених», присвячена 100-річчю від дня народження командувача УПА Романа Шухевича (псевдо Тарас Чупринка) та 65-й річниці створення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, організували виставку Київський центр досліджень визвольного руху – єдиний спеціалізований науковий центр дослідження проблематики ОУН і УПА. На важливості виставки у патріотичному вихованні молоді на відкритті виставки наголошували перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Зіновій БЕРЕГОВСЬКИЙ, заступник голови облдержадміністрації Богдан БОРОВИЧ, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ та інші.

На виставці представленні архівні документи, листівки повстанців, підпільна література тощо. Зокрема, розповідається про розгортання повстанської боротьби, структуру УПА, про Українську Головну визвольну раду, про Романа Шухевича, про український червоний хрест, про щоденне життя повстанців та повстанські свята. Окремий розділ виставки приурочено одностроям та нагородам УПА, жіноцтву у визвольній боротьбі, видавничій діяльності українського підпілля та закордонних рейдах УПА.

Учасники відкриття виставки висловилися за те, аби вона стала постійно-діючою для ознайомлення учнівської молоді та проведення наукових досліджень.