Януковичу перед зустріччю з Путіним потрібно тренуватися

Я взагалі поважаю Віктора Федоровича Януковича. Він такий показний чоловік, великий, переконливий. До того ж він, як решта “абстракцистів”, чи як їх там Хрущов називав, не побоявся проігнорувати концерт Елтона Джона, відомого пропагандиста блакитної ідеї. Демонстративно пропустив його. Але після візиту до Росії і зустрічей з Путіним Янукович впав у моїх очах. Невже все, що кажуть помаранчеві про мого прем`єра, це правда? Невже у нього дійсно такий панічний, ірраціональний страх перед Путіним? Під час поїздки до Москви він сидів перед ним як дрібний правопорушник перед ментом, або як кролик перед удавом.

Я розумію Віктора Федоровича, приблизно так само я почуваюся під час розмов зі своєю свекрухою. Під час бесід із цією харизматичною жінкою, навіть маючи купу козирів у рукаві, я насилу стримую натиск її емоцій, а потім відчуваю себе абсолютно розчавленою. Але я тренуюся. Я склала тези її звинувачень, і перед кожною розмовою прошу найбільш артистичних колег начитувати їх мені, і подумки готую відповіді. І я суто з почуття любові до своєї держави готова написати кілька таких тез для прем`єра. А його аналітична служба хай придумає відповіді. Щоб прем`єр не нишпорив з мукою на обличчі по кишенях, відшукуючи гідну репліку.

Ну, наприклад, ось така розмова (репліки Путіна – наведені майже дослівно, відповіді Януковича – вигадані):

– А знаєте, Вікторе Федоровичу, ваша країна котиться до тиранії.

– Напевно, ви маєте рацію. Хто-хто, а ви, Володимире Володимировичу, непогано обізнані, що це таке.

– А де у вас опозиція. Адже у вас всі - влада? Всі – влада.

– Так, у нашій країні опозиція має деяку владу, силу. Наші друзі з європарламенту і старих демократій, кажуть, що це непогано. А як ваші справи з опозицією? Що, СПС, Нємцов знову не пройдуть? А шкода, він один з небагатьох, хто дозрів до розуміння, що вам пора будувати нову морську базу на Чорному морі.

Це, як приклад, а там можна імпровізувати, благо тем для імпровізації – море.

А завершити можна такою реплікою:

– Леонід Данилович Кучма велів кланятися. Сказав, щоб приїжджали після президентських виборів у Росії, у вас тоді буде більше вільного часу. Скільки вже тут лишилося...

Олена Мігачова, Одеса