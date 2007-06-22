Відкрилося інформаційне агентство VIP-класу

Відбулася презентація медіа-холу інформаційного агентства VIP классу «ІнтерМедіа консалтинг».

Презентація агентства привернула увагу провідних політиків, урядовців, соціологів, керівників засобів масової інформації, адже воно позиціонує себе як агентство ексклюзивних новин, з повним комплексом іформаційно-консалтингових послуг. Гостям був презентований медіа-хол агентства – елітний зал для проведення прес-конференцій, обладнаний комплексною системою забезпечення зручності роботи журналістів, операторів та ньюсмейкерів.

Як зазначив директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, сьогодні в Україні існує всього 4–5 відомих інформаційних агентств, і поява нового агентства розширює можливості вибору для користувачів. Політолог побажав новоствореному агентству працювати за світовими стандартами. У свою чергу директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ зазначив, що очікує від новоствореного агентства не лише повідомлень про події, а й глибокого аналізу та експертної оцінки.

За словами генерального директора новоствореного агентства Уляни ЛОЗАН, «ІнтерМедіа консалтинг» перераховуватиме 5% прибутку на благочинність в галузі медицини. Окрім того, за її словами, всі благодійні і меценатські проекти в сфері медицини підтримуватимуться агенцією на безоплатній основі.

Як очікується, вже до кінця літа працюватимуть чотири міжнародні бюро агентства у Польщі, Великій Британії, Ізраїлі та Іспанії.