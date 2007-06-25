”Honda” врізалася в дерево: загинули двоє громадян Білорусі

На автодорозі між селами Кримно та Яревище Старовижівського району Волинської області водій легкового автомобіля "Honda Accord" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП загинуло 2 особи та 1 особа постраждала, яку з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Старовижівської районної лікарні. Загиблі та постраждалий громадяни республіки Білорусь.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Волинській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 200 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 33 особи та 280 - травмовано.