У Криму вагітна жінка збиралася стрибнути на лінію електропередач

Кримські рятувальники відрадили вагітну жінку здійснювати самогубство, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією рятувальників, у неділю ввечері в Бахчисарайський райвідділ МНС надійшло повідомлення, що біля залізничного мосту на верхівку опори повітряних ліній піднялася жінка з явним наміром накласти на себе руки.

На місце прибули співробітники МНС, правоохоронних органів і «швидкої допомоги». Оперативно відключити лінію від напруги (напруга струму тут доходить до 35000 кВт) було неможливо – операція б зайняла багато часу, а жінка була готова ось-ось стрибнути на дроти. "Своє рішення вона пояснила тим, що від неї, перед цим побивши, пішов коханець, залишивши її вагітною й з маленькою дитиною", - повідомляють у МНС.

Рятувальникам довелося відмовляти жінку від здійснення самогубства, й у результаті це їм вдалося. Начальник караулу піднявся за жінкою на 30-метровий стовп і, підстрахувавши її рятувальною мотузкою, допоміг спуститися на землю. Внизу жінці надали допомогу лікарі й після огляду відпустили додому.