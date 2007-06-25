Папа Римський вирішив виправити стосунки з ісламом

Папа Римський Бенедикт XVI відновив скасовану ним в 2006 році Папську раду з міжрелігійного діалогу, основним напрямом роботи якої є налагодження відносин Ватикану з ісламом, повідомляє AFP з посиланням на прес-службу Ватикану.

Главою Ради призначений французький кардинал Жан-Луї ТОРАН, який останні чотири роки посідає посаду головного бібліотекаря Святого Престолу. Проте 64-річний Ж.-Л.ТОРАН протягом 13 років, з 1990 по 2003 рік, очолював зовнішньополітичне відомство Святого Престолу, має багатий дипломатичний досвід і користується великою пошаною в мусульманському світі, зокрема у зв`язку з тим, що був одним з найбільших супротивників вторгнення США до Іраку. Ж.-Л.ТОРАН приступить до виконання своїх нових обов`язків з 1 вересня 2007 року.

Як повідомляє Лента.ру, в лютому 2006 року Рада з міжрелігійного діалогу за рішенням Бенедикта XVI була об`єднана з Радою з культури, що викликало критику з боку мусульманського світу, який звинуватив Папу в тому, що розвиток відносин з ним не є для Ватикану пріоритетним. Крім того, ситуацію посилив скандал, що вибухнув після того, як в ході пастирського візиту до Німеччини Бенедикт XVI 12 вересня 2006 року виступив в університеті Регенсбурга з теологічною лекцією. Цитата з середньовічного листа, що стосується пророка Мухаммеда і приведена понтифіком в лекції, викликала протести мусульман по всьому світу.