Комунальник загинув у каналізаційному колодязі
19:42, 04 липня 2011Разное
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Трагедія на Житомирщині
У Радомишлі Житомирської області комунальник загинув у каналізаційному колодязі.
Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, "під час проведення планових робіт по розчищенню каналізаційних колодязів виникло різке підвищення рівня стічних вод, в результаті чого 52-річний майстер одного з комунальних підприємств загинув на місці, а 58-річний слюсар отримав травми. Рятувальники місцевої частини МНС надали допомогу по вилученню потерпілого та загиблого з каналізаційного колодязя".
За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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