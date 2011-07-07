Метро "Республіканський стадіон" перейменували

На виконання рішення Київської міської ради від 25 травня 2011 року «Про перейменування станції Київського метрополітену», змінюється назва станції «Республіканський стадіон» Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення КМДА.

Відтак, з 11 липня 2011 року станція «Республіканський стадіон» буде функціонувати із застосуванням нової назви станції – «Олімпійська».

Як повідомили в КП «Київський метрополітен», до 11 липня на усіх інформаційних вказівниках на Куренівсько-Червоноармійській лінії метрополітену назва станції «Республіканський стадіон» буде замінена на «Олімпійська».

Відповідні роботи будуть також виконані і у вестибюлі станції – службою метрополітену буде замінено великі літери назви станції по обидва боки вестибюлю.