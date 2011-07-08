Гроші на автодороги дасть ЄБРР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під`їздах до м.Київ (пан`європейські коридори) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 15 червня.

Відповідно до документа, Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) є головним розробником та виконавцем спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) Проекту «Покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до м. Київ».

З цією метою передбачається залучити кредитні ресурси від ЄБРР в обсязі 450 млн. євро (загальна сума кредиту 900 млн. євро, на умовах співфінансування ЄІБ у розмірі 450 млн. євро) на реалізацію масштабного проекту з реконструкції та капітального ремонту ділянок 6 автомобільних доріг, що ведуть до міста Києва. Серед доріг, які увійшли до проекту «Покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до м. Київ» (далі – Проект) є такі: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, Н-01 Київ – Знам’янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Наразі це є один із пріоритетних інвестиційних проектів, який передбачається реалізувати у 2 етапи – за рахунок коштів двох траншів позики від ЄБРР. Зокрема, автомобільні дороги М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин входять до переліку об’єктів, що готуються до проведення в Україні Євро–2012. Тому ремонт цих двох доріг відноситься до робіт, що фінансуватимуться за рахунок першого траншу позики ЄБРР.

Окрім цього, в складі Проекту планується запровадження «пілотних проектів» для контрактів на утримання автомобільних доріг на основі кінцевих результатів.

Кредитна угода визначає загальні умови надання кредиту: 15 років із пільговим періодом 4 роки, суму позики – 450 млн. євро) та відповідальність сторін, а також містить посилання на інші документи, які є обов’язковими до виконання під час реалізації Проекту та на співфінансування з ЄІБ. Зокрема, обов’язковими умовами для підписання Кредитної угоди є укладення Субкредитної угоди (між Державною службою автомобільних доріг України та Міністерством фінансів України, яка підписана 20 січня 2011 року) та Проектної угоди (між Державною службою автомобільних доріг України та Європейським банком реконструкції та розвитку). Угоди (кредитну та проектну) було підписано 26 листопада 2010 р. у м. Київ.

Головною метою Проекту є приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахуванням підготовки для проведення фінальних змагань Євро-2012.