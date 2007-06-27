Репліка

Прем’єр щомісяця дає одні й ті самі доручення своїм урядовцям...

Аж на серці потеплішало, коли почула, як урядовці дбають про вчасне прийняття держбюджету на 2008 рік. Учора всі ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Віктор Янукович доручив уряду до вересня підготувати проект держбюджету на 2008 рік.

Але... Журналюги, що ж ви пишете? Це ж усе одно що написати: “Янукович доручив уряду забезпечити, щоб після літа настала осінь” чи щось на кшталт цього. Урядовці, ЗОБОВ’ЯЗАНІ відповідно до чинного Бюджетного кодексу до 15 вересня подати до Верховної Ради проект держбюджету на наступний рік.

Але й це не все. Склалося враження, що особисто прем’єр (читай – та сила, яку він очолює) вирішив зробити передвиборчий піар з такого суто технічного, можна сказати – рутинного, щорічного процесу, як підготовка бюджету. І це спадає на думку, по-перше, тому, що за останні кілька днів і прес-служба Партії регіонів, і депутати від ПР злагодженим хором акцентували на необхідності вчасного прийняття бюджету-2008 та на тому, яким суперреволюційним буде цей документ для пересічного українця.

А по-друге, ситуація, здається, вже переходить в розділ “Сміх крізь сльози”. Спочатку наведу факти, потім – міркування. Учорашній день, 26 червня, заголовок на УНІАН: “Янукович доручив уряду до вересня підготувати проект держбюджету на 2008 рік”; наступна дата, місяць тому – 30 травня, заголовок на УНІАН: “Янукович доручив Кабміну до вересня підготувати проект держбюджету-2008”. Як-то кажуть, знайдіть десять відмінностей (крім дати).

Із цього випливають абсолютно логічні, як на мене, питання. 1). Чи це два різні доручення (датовані різними датами), чи йдеться про одне й те саме доручення (за логікою пріоритетів – травневе). 2). Якщо доручення, про яке Янукович сказав учора, – це щось нове, то що сталося з травневим? Або воно не виконується урядовцями, і тоді це означає, що є проблеми з виконавською дисципліною в уряді і що графік підготовки бюджету зривається (а інакше, навіщо ж доручати одне й те саме вдруге?). Відповідно, хтось із урядовців має бути покараний за... невиконання травневого доручення Януковича.

Або все набагато простіше – просто прем’єр-міністр Віктор Янукович, за сумісництвом – лідер Партії регіонів, вирішив ще раз засвітити свою причетність до святої справи – підготовки бюджету держави – і просто ще раз розповів ЗМІ про своє доручення місячної давності, при цьому делікатно не уточнивши дату.

Хіба хтось пам’ятає, що місяць тому Янукович казав фактично те ж саме!? Головне, щоб електорат постійно, день у день усі передвиборчі місяці чув про те, що “ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ОСОБИСТО І ВЕСЬ КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД ДБАЮТЬ ПРО БЮДЖЕТ-2008”, тобто, про покращення життя громадян, і що лише за цього уряду держава отримає супербюджет. Висновок, який мають закласти в голови електоратові ці заклинання – хочеш добре жити наступного року – голосуй за Партію регіонів.

Не здивуюся, якщо десь наприкінці липня, а найімовірніше – на початку серпня, коли офіційно стартує передвиборча кампанія, – Віктор Федорович вийде на засідання уряду й скаже... що він “доручив уряду до вересня підготувати проект держбюджету на 2008 рік”.

Світлана Майко, м. Київ