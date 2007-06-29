В Одеській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 6 людей

Сьогодні вночі біля с.Одаї Ширяївського району Одеської області на автошляху “Київ-Одеса” водій приватного мікроавтобуса "Мерседес", в якому перебувало 8 пасажирів, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "КАМАЗ", що стояв на узбіччі дороги.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло шестеро осіб та двоє осіб з травмами у тяжкому стані госпіталізовано.