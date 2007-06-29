На автошляху “Кам`янка-Дніпровська – Бердянськ” загинули 5 людей

У Запорізькій області біля м.Токмак на автошляху “Кам`янка-Дніпровська – Бердянськ” сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті якого загинуло 5 осіб, в тому числі дитина (2005 р.н).

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи.