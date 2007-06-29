На автошляху “Кам`янка-Дніпровська – Бердянськ” загинули 5 людей
12:39, 29 червня 2007Разное
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Серед них - маленька дитина
У Запорізькій області біля м.Токмак на автошляху “Кам`янка-Дніпровська – Бердянськ” сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті якого загинуло 5 осіб, в тому числі дитина (2005 р.н).
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи.
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