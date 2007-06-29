У Севастополі зловмисники викрали „Запорожець”

У Севастополі, в районі Інкерманського ринку (місто Інкерман адміністративно входить до складу Балаклавського району Севастополя - УНІАН) зловмисники викрали у 56-річного місцевого мешканця „Запорожець” 1994 року випуску і здали його на металобрухт за 450 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в місті Севастополі, працівники Інкерманського міськвідділу міліції затримали крадіїв - місцевих жителів 1980 і 1987 років народження - увечері того ж дня, коли ті почали пропивати „виручені” за авто в одному з пунктів прийому металобрухту кошти.

Зловмисники притягуються до відповідальності за незаконне заволодіння автотранспортом. Наразі вирішується питання про порушення проти них кримінальної справи.

„Запорожець” повернуто власникові, який був дещо здивований фактом викрадення його авто, зауважили у Центрі громадських зв’язків.