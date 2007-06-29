Черномирдін у Ялті: ви всі говоритимете по-російськи

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що Росія захищатиме російську мову як у себе удома, так і за кордоном. Про це він сказав, виступаючи на 4-му саміті Ялтинської Європейської стратегії (YES), який працює сьогодні в Лівадії (Велика Ялта, Крим).

"Чистота російської мови сьогодні нас хвилює і турбує. Це перше і головне", - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН. Він висловив жаль, що в самій РФ закон про захист російської мови був прийнятий лише два роки тому, і визнав, що пропаганда російської мови в інших країнах йде недостатньо активно.

При цьому російський посол пообіцяв учасникам саміту, що з часом по-російськи заговорять всі. "Я можу сказати: ви всі говоритимете по-російськи. Ви самі все зробите, і ми для цього все робимо і цьому сприяємо", - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН.

На підтвердження своїх слів В.ЧЕРНОМИРДІН навів історичний приклад. Звертаючись особисто до колишнього президента Польщі Олександра КВАСНЕВСЬКОГО, він сказав: "За радянських часів Радянський союз в Польщі школи не будував, щоб ви вивчали російську мову, а ви її всі знаєте".