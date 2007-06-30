Шуфрич терміново виїхав до Канева

У Каневі об 11.00 планується проведення засідання спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій за фактом отруєння людей в їдальні каневського підприємства "Птахофабрика Миронівська".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих для контролю за ситуацією на місце терміново вилетів міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 28-30 червня з м. Канів та прилеглих сіл, до інфекційного відділення міської лікарні, з попереднім діагнозом гастроентероколіт, госпіталізовано 63 особи.

При епідрозслідуванні встановлено, що госпіталізовані пов`язують своє захворювання зі вживанням їжі на обід 27 червня у їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська".