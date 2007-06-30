Зіткнення на Хрещатику противників 100-річчя Шухевича з міліцією (10 фото)

19:33, 30 червня 2007
Разное
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Або Вітренко, "Барс" і хто став крайнім

Близько 400 супротивників святкування 100-річчя від дня народження командира Української повстанської армії Романа Шухевича спробували пройти з Майдану Незалежності на Європейську площу. Колона з прапорами Прогресивної соціалістичної партії України з табличками "Шухевич - убивця" була зупинена співробітниками спецпідрозділу "Барс".

Колона вступила в сутичку з «Барсом» внаслідок чого одна людина була затримана, проте саму колону пропустили далі в супроводі міліції.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Марш-протест активістів Прогресивної соціалістичної партії України проти святкування 100-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича в Києві, 30 червня 2007 р.

Фото Віктора Побединського / УНІАН

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