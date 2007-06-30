Зіткнення на Хрещатику противників 100-річчя Шухевича з міліцією (10 фото)
19:33, 30 червня 2007Разное
1773
Або Вітренко, "Барс" і хто став крайнім
Близько 400 супротивників святкування 100-річчя від дня народження командира Української повстанської армії Романа Шухевича спробували пройти з Майдану Незалежності на Європейську площу. Колона з прапорами Прогресивної соціалістичної партії України з табличками "Шухевич - убивця" була зупинена співробітниками спецпідрозділу "Барс".
Колона вступила в сутичку з «Барсом» внаслідок чого одна людина була затримана, проте саму колону пропустили далі в супроводі міліції.
Фото Віктора Побединського / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter