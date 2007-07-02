На мосту через Дніпро утворився затор довжиною у 20 кілометрів
11:31, 02 липня 2007Разное
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Ремонт дороги і два ДТП
У Херсонській області з 17.00 неділі до 1.00 понеділка на автомосту через Дніпро з боку Цюрупинська утворилася черга автотраспорту довжиною близько 20 кілометрів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, причина затору – ремонт дороги і два невеликих ДТП.
За останні чотири доби це вже другий такий затор на даному мосту.
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