”Хонда” врізалася в альтанку: п`ятеро людей потрапили до лікарні
08:49, 03 липня 2007Разное
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Серед постраждалих - троє дітей
У Запоріжжі водій легкового автомобіля "Хонда" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на альтанку з відпочиваючими.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної події п’ятеро відпочиваючих (з них троє дітей) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 256 - травмовано.
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