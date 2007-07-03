”Хонда” врізалася в альтанку: п`ятеро людей потрапили до лікарні

У Запоріжжі водій легкового автомобіля "Хонда" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на альтанку з відпочиваючими.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної події п’ятеро відпочиваючих (з них троє дітей) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 256 - травмовано.