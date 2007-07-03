Син Валерія Золотухіна наклав на себе руки

Вчора на сім`ю відомого російського актора Валерія Золотухіна обрушилася страшна звістка: його 27-річний син Сергій наклав на себе руки.

Тіло Сергія виявила його дівчина Катерина Рягудова, коли зайшла в квартиру. Все, що вона змогла зробити - це подзвонити своїй матері. А та вже викликала міліцію.

Сергій не був рідним сином Валерія Золотухіна, але він виховував його як власного сина. Всього за день до самогубства Сергій розмовляв з батьками - ніщо не провіщало біди.

Сергій ріс у творчій сім`ї, з дитинства захоплювався музикою. Вже в 14 років він став ударником у своїй першій групі. Він захоплювався музикою настільки, що навіть забував про їжу. Так, одного разу він потрапив до лікарні з діагнозом "виснаження". Після цього він на певний час припинив заняття музикою.

Проте його інтерес до гри повернувся в інституті. Він познайомився з бас-гітаристом групи "Мертві дельфіни", влився в колектив.

Причину події повинне встановити слідство. Сумнівів у тому, що це був суїцид, практично немає, оскільки двері були замкнуті зсередини. Передсмертної записки Сергій не залишив.

Проте, друзі Сергія говорять про те, що він був схильний до нервових припадків, особливо напередодні свого дня народження. Деякі знайомі також стверджують, що причиною самогубства могла стати депресія через відсутність великого успіху групи: "Мертві дельфіни" великої популярності добитися так і не змогли.

Проте всі, хто спілкувався з Сергієм, сходяться на тому, що буквально за декілька днів до трагедії він виглядав цілком адекватним, робив плани на майбутнє, домовлявся про час репетицій.

РІА Новости