Два парашутисти розбилися на смерть, зіткнувшись в небі над Києвом

Відразу два парашутисти загинули на розташованому недалеко від столиці аеродромі "Чайка". У прес-службі МНС Київської області розповіли, що 38-річний Сергій Якубов (69-й стрибок, 32-й цього року) і 32-річний Владислав Яцковський (132-й стрибок, 8-й цього року) зіткнулися на висоті 30 метрів, їх куполи повністю склалися на висоті 15-10 м (висота п`ятиповерхівки) і парашутисти впали на землю. Один з них загинув в кареті швидкої допомоги, другий - в столичній лікарні №5.

Кажучи про причини того, що відбулося, досвідчені столичні парашутисти лише розводили руками: "До цих пір не можемо зрозуміти, як таке могло відбутися. Це як автомобільна аварія, тільки в повітрі. Хтось не туди подивився, хтось відвернувся. Хлопці не побачили один одного і трапилося непоправне, - розповідає досвідчений парашутист Сергій. - А якщо знову ж таки міряти автомобільними мірками, то один з хлопців був досвідчений, а у другого стаж всього півроку, можна сказати початківець... Але не знаю, хто кого "наздогнав".

Причиною того, що хлопці опинилися поряд, міг бути банальний вітер. Також, можливо, у когось з хлопців був "швидший" парашут і він наздогнав повільніший, хоча стрибали хлопці з різницею в декілька секунд, чого зазвичай досить, щоб все пройшло нормально.

Газета "Сегодня"