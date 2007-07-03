У Ялті з`явиться пам`ятник «Мікрофону Кобзона»
20:44, 03 липня 2007Разное
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До фестивалю залишився місяць
На Алеї гумору в Ялті цього літа в рамках Фестивалю гумору і естрадного мистецтва з`явиться черговий пам`ятник. Цього разу це буде пам`ятник «Мікрофону Кобзона», повідомляє офіційний сайт Ялти.
Очікується, що цього року фестиваль стане міжнародним і збере учасників не тільки з країн колишнього СРСР, а й з Ізраїлю, Швейцарії та США. Буде представлено п`ять жанрів: оригінальний, музичний, вокальний, розмовний і цирковий.
Фестиваль гумору і естрадного мистецтва стартує в серпні.
Як повідомляв УНІАН, в минулі роки в рамках фестивалю на Алеї гумору в Ялті були відкриті пам`ятники «Портфель Жванецького», «Жилет Арканова» і «Трубка Ширвіндта».
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